Italia-Svizzera | Semifinale Europei curling femminile 2022 | orario | programma | tv | streaming

OA Sport

Giovedì 24 novembre alle 20 (in) il Brasile , indicato dai bookie come il favorito per la ... al debutto, il Brasile super favorito non andò oltre l'1 - 1 contro la. Nulla è scontato ...Le elvetiche sono costrette a tentare il tutto per tutto, sbagliano, l'segna un punto con lo svantaggio dell'ultimo tiro avverso e chiude i conti in anticipo. LIVE Italia-Svizzera 9-3, Europei curling femminile in DIRETTA: LE AZZURRE TORNANO IN SEMIFINALE DOPO CINQUE ANNI! Svizzera e Camerun sono pronte all'esordio ai Mondiali in Qatar per l'ultima tornata di partite che chiuderà la prima giornata. La squadra di Yakin, dopo aver raggiunto i quarti a Euro 2020, punta a ...Oggi le Azzurre a Scampia per un convegno contro la violenza di genere, domani il duello contro le elvetiche al PalaBarbuto ...