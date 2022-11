Giulia Salemi scatenata | “Ci andrò in bikini!” | la provocazione in diretta VIDEO

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’influencerrende pan per focaccia agli haters: la risposta alle provocazioni è da applausi. Sin dalla sua esperienza al “GF Vip”,ha sfruttato la notorietà come trampolino di lancio per una carriera nel mondo dello spettacolo.(fonte twitter)In effetti, l’influencer italo-persiana è approdata ad un format tutto suo su Mediaset Infinity, il beauty-talk “Salotto“. Dopo l’approdo alla conduzione radiofonica su R101, inoltre,ha accettato al volo l’ingaggio da parte di Alfonso Signorini. L’apprezzato conduttore le ha riservato uno spazio del tutto inedito nel reality, consacrandola a tutti gli effetti “madrina dei social“. Dopo una toccante parentesi a “Le Iene”, in cui ...

'Nel mio piccolo cerco di mettere la mia 'influenza' in qualcosa di socialmente utile'. La tematica urgente, in questo caso, ...In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne,è stata invitata alla Camera dei Deputati. L'influencer persiana, emozionata come non mai, ha pronunciato un discorso intenso, che contiene anche un appello alla politica nostrana. ...Giulia Salemi, alla Camera dei Deputati, in tailleur beige, ha tenuto un lungo discorso toccante sull'importanza del 25 novembre.In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Giulia Salemi è stata invitata alla Camera dei Deputati. L’influencer persiana, emozionata come non mai, ha pronunciato un ...