Giroud come Henry | «attento Titi | sto arrivando!»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Olivierentra nella storia della nazionale francese. Grazie alla doppietta segnata all’esordio contro l’Australia nel Mondiale in Qatar, vinta per 4 a 1. L’attaccante entra di diritto nell’Olimpo dei giocatori francesi. Sono 51 perle reti segnate con la maglia della Francia, un record che l’attaccante milanista rincorreva da otto anni, dopo il Mondiale in Russia chiuso con zero reti per lui. L’ultimo gol risale al 2014, in gol contro la Svizzera durante il mondiale in Brasile. Non è l’unico record però.è il giocatore e il marcatore più anziano di sempre ad un Mondiale, davanti a Zinédine Zidane (34 anni e 16 giorni nella finale del Mondiale 2006), per i Bleus. Per lui sono arrivati anche i complimenti del compagno di squadra al Milan Saelemaekers su Instagram: “Legend”. 71? Le doublé de Girouuuuuuuuuud !!! Avec ...