Gf Vip 7 | Wilma Goich torna in casa dopo il Covid e va a baciare Daniele Del Moro VIDEO

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Pocole 19 i gieffini positivi alsonoti ingrazie alla loro negatività (tranne Alberto De Pisis); sui social sta diventando virale ildoveappena arrivata in salotto, è andata a salutaredandogli un bacino sulla spalla.salutaNONNÌ NON VEDEVA L'ORA DI DARE QUESTO BACIO L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip,infrange il regolamento (): “Dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare. Tappatevi…”sbotta contro Marco Bellavia: “Non dici che siamo tutte delle me**e. ...

Per cui rientrano in Casa: Patrizia Rossetti;Goich; Luca Onestini; Charlie Gnocchi; Attilio Romita. Ecco Il Video MediasetQuesto pomeriggio hanno dunque fatto nuovamente il loro ingresso nella casa più spiata d'Italia Attilio, Charlie, Patrizia, Onestini e. I primi quattro sono stati quelli inizialmente costretti ...Rientrano i VIP in Casa e Antonella ne approfitta per chiarire alcuni malintesi con la sua compagna di avventura ...Come di consueto, i VIP trascorrono il loro mercoledì sera all’insegna dei festeggiamenti e della spensieratezza. Una volta ricevuto tutto il necessario per un aperitivo con i fiocchi, il gruppo inizi ...