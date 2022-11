Fagnani in onda la lite con Ferrero a Belve | lui scappa dallo studio | “Lei dice tante ca…”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La nuova stagione dichiude con il botto. Stasera andrà insu Rai Due l’ultima puntata del programma e assisteremo ad una catfight tra l’imprenditore Massimo(questa è la sua prima intervista dopo l’uscita dal carcere) e Francesca. L’uomo tra lecose ha detto che il suo più grosso errore è stato quello di accettare l’invito a, ma il clima si è acceso quando la conduttrice ha chiesto al suo ospite del rapporto con i tifosi della Sampdoria, squadra di cui è stato presidente. “A Marassi mi insultano, perché ho detto che il loro inno non era bello, era bello invece quello della Roma e i tifosi hanno cominciato a insultarmi. Se mi dispiace? Non me ne è fregato un cavolo, perché i tifosi si sentono padroni delle società, venissero a lavorare”. Francesca ...

