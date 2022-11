E’ morto Aleksander Rojc | musicista e intellettuale triestino

(Di mercoledì 23 novembre 2022) E’nella notte a Trieste il. Lo rende noto la famiglia. Laureato in Lettere,si è diplomato al Conservatoriocome allievo di Luciano Gante e ha continuato gli studi all’Accademia musicale di Lubiana nella classe del pianista Primož Lorenz. Esponente della minoranza slovena, è stato insegnante alle scuole medie e superiori a Trieste e docente di pianoforte e storia della musica alla scuola di musica “Glasbena Matica” di Trieste. Per anni – ripercorre una nota – si è esibito come solista e in ensemble di musica da camera, lasciando pregevoli incisioni, soprattutto dell’Arte della Fuga di Bach, e di musicisti contemporanei, in particolare di Erik Satie. Autore di saggi nel settore storico-musicologico intesi a ...

Il Piccolo

Pippo Russo per 'Domani' aleksandr ceferin sorteggi playoff mondiali 2022 2 C'è una vicenda nel passato diCeferin che si ostina a non inabissarsi. Risale al tempo in cui il presidente dell'Uefa non aveva ancora scalato il vertice ...C'è una vicenda nel passato dieferin che si ostina a non inabissarsi. Risale al tempo ... È una storia che a un certo punto pareva finita su un binario, e come si vedrà l'uso della ... Trieste, è morto il musicista Aleksander Rojc Un caso che coinvolge personaggi molto potenti. Lo studio legale della famiglia del n. 1 del calcio. europeo. Un accusatore che attende il giudizio della Corte Suprema. E documenti già in rete ...I Ceferin sono una dinastia illustre di giuristi in patria. Il padre Peter è fra i principali riferimenti nelle professioni legali e il fratello di Aleksander, Rok, è giudice costituzionale.