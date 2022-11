Disabilità motoria | così la “casa intelligente” risponde a bisogni e desideri

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Oggi la tecnologia può cambiare la vita delle persone che vivono con gravi. Per esempio, trasformando il loro ambiente domestico, dotandolo di strumenti efficaci per rendere autonomo chi ha una mobilità ridotta. Pochi lo sanno, anche tra le persone affette da malattie neuromuscolari, ma una casa intelligente per disabili motori è possibile. Già oggi. Il primo prototipo si trova al Nemo Lab presso l’ospedale Niguarda di Milano. Ma la sfida è rendere le tecnologie più all’avanguardia accessibili a tutti. Leggi anche › SLA, sclerosi laterale amiotrofica: rallentare la malattia ora è possibile › Sclerosi multipla, “Io Non Sclero”: 3 nuovi ambassador raccontano la vita dopo la diagnosi ...