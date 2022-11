Coppa Davis 2022 | Italia e Stati Uniti | la sfida dei due mondi per l’accesso in semifinale

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Mancano meno di ventiquattr’ore al confronto tra, valevole per i quarti di finale dell’attuale format die di scena al José Maria Martin Carpena di Malaga, il principale palasport della città andalusa. Sarà unadai connotati molto diversi rispetto a quelli che si prevedevano alla vigilia. Il tutto vale soprattutto per quel che concerne il fronteno, con Jannik Sinner prima e Matteo Berrettini poi costretti al forfait in virtù delle loro vicissitudini fisiche apparse tra Parigi-Bercy in un caso e Napoli nell’altro. Sarà così Lorenzo Musetti a guidare il gruppo azzurro, forte degli enormi miglioramenti comparsi dalla vittoria ad Amburgo in poi. L’altro Lorenzo, Sonego, dovrebbe essere il secondo singolarista, al termine di una ...

