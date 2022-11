Calcio | Mondiali 2022 Hans-Dieter Flick | “Partita deludente Ci hanno battuto con la loro efficienza”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Le sorprese in questidiin Qatar sembrano essere all’ordine del giorno: dopo la sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita, quest’oggi è arrivato un altro risultato a dir poco sorprendente con il Giappone che ha sconfitto per 2-1 la Germania di. Il Commissario Tecnico della Nazionale tedesca ha commentato la prestazione dei suoi al termine del match, con parole che lasciano intendere la sua delusione: “La nostra è stata una, una prestazione che non mi soddisfa. Eravamo meritatamente in vantaggio, abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle“.. Dusan Tadic: “Tutti parlano del Brasile, ci dà ...

Nella giornata di oggi il secondo match vede di fronte la Germania e il Giappone . Il risultato finale è inaspettato infatti la squadra giapponese ribalta il risultato (la Germania era andata avanti 1 ...Nessuno su un campo didovrebbe essere costretto a scegliere fra sostenere questi valori e giocare per la propria squadra" . La verità fa sempre male ed è sotto gli occhi di tutti: la ... Mondiali di calcio 2022: Risultati delle partite, gol, classifiche e punti di tutte le fasi del torneo | Oggi Il sogno è quello di emulare le gesta dei giocatori camerunensi che ai Mondiali del 1990 in Italia arrivarono fino ai quarti di finale. Gli “eroi” di oggi sono il portiere interista Onana e il ...La nazionale tedesca che si tappa la bocca per protestare contro il divieto di indossare la fascia One Love, infligge un colpo durissimo all'immagine della Federcalcio mondiale. Come se non bastasse, ...