Calcio | Mondiali 2022 Dragan Stojkovic | “La Serbia non teme nessuno | neanche il Brasile”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Debutto durissimo aiin Qatar per la: la banda dise la vedrà domani nella prima partita del Girone con il, una delle favorite per il titolo. Il commissario tecnico serbo però non ha paura: “Non abbiamo paura dial mondo, anche se è il”. Prosegue: “La Seleçao è una grande squadra, che considero espressione di una generazione d’oro e mi aspetto una bella partita, molto difficile. Cosa farò se loro giocheranno con quattro attaccanti? La mia risposta è: chi giocherà in difesa? Ma non è importante come gioca il, per me è importante come gioca la”. Prosegue: “Ilè il favorito, certo, ma noi puntiamo sulle nostre qualità e vogliamo mostrare una ...