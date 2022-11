Borussia Dortmund | le pretendenti per Moukoko

Calciomercato.com

Ma ci sono altri tre nomi sul taccuino bianconero: si tratta di Holm dello Spezia, Meunier dele Fresneda , 18enne del ValladolidL'attaccante delha esordito tre giorni dopo il suo 18esimo compleanno. Ha superato Karl - Heniz Schnellinger, che ha giocato la sua prima partita di Coppa del Mondo nel 1958 all'... Borussia Dortmund, per Bellingham si era mosso un club in passato Thomas Meunier potrebbe tornare a far parlare di sé in ottica bianconera. La Juventus sembra averlo puntato per il mercato di gennaio ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...