Ascolti tv | Qatar 2022 davanti a tutti | a Francia-Australia il 24 | 8% di share

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Sale l’attenzione per i Mondiali del. Nella prima serata di ieri, martedì 22 novembre,è stata la partita più vista finora, con il 24,8% die 5.478.000 spettatori che hanno seguito su Rai 1 l’incontro, terminato 4 a 1 per la squadra transalpina. A seguire trend in crescita per ‘Il Circolo dei Mondiali’, con Alessandra De Stefano, Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli che segnano un seguito di 1.358.000 spettatori edell’8,2%. Ottimo risultato peranche nel pomeriggio di Rai2: ‘Argentina – Arabia Saudita’, la partita ‘sorpresa’ del Mondiale, in onda sulla seconda rete alle 11, ha tenuto incollati alla tv 2 milioni 90 mila spettatori pari al 22,1% di. In ...