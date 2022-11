Alessandro Michele lascia Gucci | non sarà più il direttore creativo della Maison | “Finisce un viaggio straordinario”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022)nonpiù ildi. A dare l’annuncio è stato il gruppo Kering, proprietariostoricafiorentina, in un comunicato.è stato alla guida del teamdal gennaio del 2015 e ha avuto un ruolo determinante nel rilancio del marchio stravolgendone lo stile “grazie alla sua creatività rivoluzionaria e sempre nel rispetto dei codici del brand”. “Ci sono momenti in cui le strade si separano in ragione delle differenti prospettive che ciascuno di noi può avere – ha commentato lo stilista – Oggi per meuno, durato più di venti anni, dentro un’azienda a cui ho dedicato ...