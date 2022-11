Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 novembre 2022)DEL 22 NOVEMBREORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO DISAGI SULL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE DOVE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E CASILINA. TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA A91-FIUMICINO IN PROSSIMITÀ DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA. SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E ...