Ultime Notizie – Salem e Saleh | i ‘gemelli del gol’ sauditi che hanno mandato ko Messi e compagni

(Di martedì 22 novembre 2022) Il mondiale regala la prima grande sorpresa, la clamorosa sconfitta all’esordio dell’Argentina 2-1 contro l’Arabia Saudita. ‘Eroi’ del match valido per il girone C idelAl-Shehri eAl-Dawsari che nel giro di 5 minuti ribaltano il risultato dopo l’1-0 siglato dasu rigore al 10?. In un match che sembrava destinato ad un successo, come da pronostico, per l’Albiceleste, a illuminare il Lusail Stadium l’attaccante Al Shehri, tesserato con l’Al-Hilal, in prestito dall’Al-Ra’ed, che da una palla persa dai sudamericani beffa Martinez con un grande diagonale di sinistro. L’Argentina accusa il colpo e 5 minuti più tardi è il centrocampista dell’Al-Hilal,Al-Dawsari che recupera palla da posizione defilata in area, con una finta si libera di un difensore ...