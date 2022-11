Traffico Roma del 22-11-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 novembre 2022) Luceverdema pomeriggio Ben ritrovati incidente sulla statale Aurelia in corrispondenza del Raccordo Anulare verso il centro code a partire da via del Casale Lumbrosoin fila su via Ostiense in prossimità di Vitinia nei due sensi di marcia cudia tratti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra via Laurentina e la diramazione per Napoli rallentamenti anche interna tra la 24Teramo eSud file anche nel quadrante Nord tra la Cassia bis e via Salaria code a tratti sulla tangenziale est tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni rallentamenti poi nella direzione opposta tra via Nomentana e via Salaria Ricordiamo lo stato di allerta arancione su gran parte del Lazio e adesso dalla Protezione Civile piove abbondantemente sulle strade della capitale possibile quindi ...