Calciomercato.com

Vagnati avrà così anche l'occasione per vedere da vicino Vanja Milinkovic - Savic, Sasae Nemanja Radonjic : i tre calciatori delimpegnati al Mondiale proprio con la nazionale balcanica.Si vedrà: i destini in bilico di ben 3 centrocampisti pur dal diverso identikit (, il giovane Adopo e il giovanissimo Ilkhan ) obbligano ila monitorare sia obiettivi di prima fascia ... Torino, Lukic nel mirino di una squadra inglese I giallorossi sembrano voler sfruttare la tensione crescente tra Lukic e il Torino per entrare di prepotenza nella corsa di mercato ...Mentre i compagni sono al Mondiale o in vacanza, l'attaccate lavora duramente per trovare al più presto la condizione migliore dopo l'infortunio ...