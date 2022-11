Terzo Polo e M5S sono incompatibili Ma Bonaccini finge di non vederlo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 22 novembre 2022) Infine venne l’ora di Stefano. Il presidente della Regione Emilia Romagna lancia la sua candidatura al prossimo congresso del Partito democratico e scegli di farlo dal circolo della sua Campogalliano, nel modenese. Il governatore emiliano Stefanopunta alla segreteria Pd e snobba le correnti. Poi però cerca Conte e Calenda per accontentarle tutte Decide di farlo prendendo subito le distanze dalle correnti del Pd: “Non chiederò ad alcuna corrente di sostenermi né vorrò il sostegno di qualsivoglia corrente. Non possiamo più permetterci di selezionare le classi dirigenti attraverso le correnti, basta”, spiega, non rinunciando a una stoccata contro le scelte dell’ultima campagna elettorale: “Mi ha impressionato vedere tutti i nostri dirigenti candidati nei listini – spiega – invece che nei collegi uninominali a strappare voto su voto, ...