Orizzonte Scuola

da GPS per l'anno scolastico/23: a che punto siamo In alcune province e per alcune classi di concorso gli elenchi delle GPS sono esauriti e i posti ancora disponibili al 31 agosto/30 ...Il Ministero dell'Istruzione e del merito, con la nota 53485 del 21 novembre, fornisce indicazioni sulla chiusura delle operazioni relative a tali contratti. Da un monitoraggio del Ministero ... Supplenze 2022, il vincitore del concorso straordinario bis non arriva: si può mantenere in servizio il docente già nominato Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2022/23: gli avvisi pubblicati dalle scuole aggiornati a martedì 22 novembre.Valzer di supplenti sulle stesse cattedre. Il boom di rinunce e dimissioni spinge il Provveditorato a scorrere le graduatorie provinciali per correre subito ai ripari. Dopo circa un trimestre ...