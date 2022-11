Suor Cristina | dopo l' intervista a Verissimo arriva la dura replica delle suore Orsoline

(Di martedì 22 novembre 2022) Aha fatto parlare di séScuccia, ex, che ha abbandonato l'abito e la vita da religiosa per dedicarsi alla musica. A commentare la sua scelta sonote le parole, sue ex consorelle. Ecco cosa hanno detto.

La sua apparizione a Verissimo ha lasciato tutti a bocca aperta, perchèScuccia , ormai non più, è una donna molto diversa dalla timida, ma appassionata religiosa che incontrammo a The Voice of Italy anni fa. A commentare il suo cambiamento, sono intervenute anche le sue ex ...Suor Cristina ha tolto il velo e torna a essere Cristina Scuccia ma non chiude con la musica nè con l'amore. Si rimette in gioco senza sovrastrutture ne tonache la vincitrice di The ...