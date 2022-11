Su Canale 5 una fiction franco-belga con protagonista una strana coppia

(Di martedì 22 novembre 2022) Il martedì sera di5 si tinge di giallo con le indagini di Elli Taleb e padre Clément (Sabrina Ouazani e Mathieu Spinosi), protagonisti di Con l’aiuto del cielo. Una serie francese in 6 episodi in onda a partire dalle 21.45. Il cast e i personaggi di “Con l’aiuto del cielo” guarda le foto Leggi anche › “Don Matteo 14”, le novità della prossima stagione: Anna e Marco ci saranno? Con l’aiuto del cielo, trama Elli Taleb (Sabrina Ouazani) è una severa e appassionata ispettrice ...

Mondiali e tanto calcio ma non solo. Mentre su Rai1 dominano le partite e i commenti dal Qatar , Mediaset fa debuttare su nuova serie tv franco - belga dal titolo Con l'aiuto del cielo , al via in prima serata da martedì 22 novembre. Al centro della storia ci sono il seminarista Frate Clément e la giovane ... Scopri quando va in onda su Canale 5 Con l'aiuto del cielo, la serie tv franco-belga con protagonista Sabrina Ouazani ...