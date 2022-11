Roma | sgominata una banda italo-albanese di spaccio

(Di martedì 22 novembre 2022) Un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta della Procura capitolina è stata eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale dinei confronti di 7 soggetti (2 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 3 sottoposti a obbligo di dimora nel territorio di) indagati per l'ipotesi di reato didi sostanze stupefacenti. Le indagini, svolte congiuntamente dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso il locale Tribunale e dalla Compagnia Pronto Impiego di Lido di Ostia, hanno consentito di individuare un sodalizio operante tra Vitinia e Acilia capeggiato da due fratelli di nazionalità, il più grande dei quali aveva ricevuto da connazionali esponenti della criminalità locale l'investitura di “referente” della zona e ...

