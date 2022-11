Rinuncio a supplenza da GPS lontana da casa | posso mantenere incarico “più comodo” da graduatorie di istituto

(Di martedì 22 novembre 2022) Supplenze da GPS per l'anno scolastico 2022/23: a che punto siamo? In alcune province e per alcune classi di concorso gli elenchi delle GPS sono esauriti e i posti ancora disponibili al 31 agosto/30 giugno 2023 vengono assegnati dadi; in altre si prosegue con l'algoritmo anche fino al ventesimo turno. A volte i docenti hanno già assunto servizio subreve e fanno fatica ad accettare la nomina sopraggiunta da GPS. L'articolo .

Vorrei sapere se è proprio così Potrei essere depennata se cercando altro lavoro,ad unabreve non conveniente La ricerca di un altro lavoro e la rinuncia allabreve ......55 Ho appena ricevuto una convocazione per unaannuale. Cosa succede sedopo aver accettato la convocazione 36:30 Siete al corrente che a Roma le scuole non hanno pubblicato le ... Supplenze da graduatorie di istituto: non rispondere alla convocazione equivale a rinuncia Il boom di rinunce e dimissioni dei docenti spinge il Provveditorato di Salerno a scorrere le graduatorie provinciali per correre subito ai ripari. Dopo circa un trimestre di lezione, nelle scuole sal ...Valzer di supplenti sulle stesse cattedre. Il boom di rinunce e dimissioni spinge il Provveditorato a scorrere le graduatorie provinciali per correre subito ai ripari. Dopo circa un trimestre ...