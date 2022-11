Rapinato mentre faceva volantinaggio | individuati i responsabili

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo hanno avvicinatoin via Tribunali a Napoli stava svolgendo l’attività di, lo hanno colpito con un pugno e gli hanno portato via la somma di 55 euro. Scattato l’allarme, una pattuglia della polizia del Commissariato Decumani, ha subito avviato le indagini. Gli agenti hanno accertato che i due presuntidel colpo si erano dileguati in direzione di vico Scassacocchi. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima li hanno rintracciato in via Forcella. Sono due napoletani di 25 e 40 anni, che sono stati denunciati per rapina aggravata. Il denaro è stato restituito alla vittima. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

il Resto del Carlino

