Mondiali in Qatar | la direttrice di Rai Sport attacca la Fifa | “Corrotti e imbroglioni”

(Di martedì 22 novembre 2022) Con un durissimo editoriale all’inizio della trasmissione Il Circolo deidi ieri sera su Rai 1, ladi RaiAlessandra De Stefano è intervenuta sulle polemiche legate alla disputa del Mondiale di calcio in, un Paese molto indietro in tema di diritti civili. La Rai trasmette tutte e 64 le partite del torneo in diretta ed esclusiva, a fronte di una spesa di quasi 200 milioni di euro, nonostante l’Italia non si sia qualificata: “Questo Mondiale non si sarebbe dovuto giocare, o meglio non si sarebbe dovuto assegnare al, al quale si è dato lopiù bello del mondo calpestando i diritti umani, corrompendo, imbrogliando, grazie alla complicità dei signori del football, che glielo hanno venduto nel 2010”, ha detto De Stefano senza giri di parole. Le ...

