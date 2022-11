Meno formale e senza grandi riverenze al sovrano Parola dell' esperta royal Jennie Bond

Leggi su amica

(Di martedì 22 novembre 2022) Nel 2021, per il tradizionale messaggio di auguri del 25 dicembre, la regina Elisabetta si era presentata con un abito rosso e l’albero di Natale sullo sfondo. Nessuno si immaginava che sarebbe stato l’ultimo per la sovrana. Re Carlo, proseguirà nella tradizione? (foto: Getty) No, quest’anno non assisteremo a questa scena. Non vedremo la regina Elisabetta, con l’albero di Natale sullo sfondo, mandare un messaggio alla nazione il 25 dicembre. Al posto suo, in tv, ci sarà Carlo III, suo figlio. Erede al trono per 70 lunghi anni e, dall’8 settembre scorso, re del Regno Unito. L’ultimo Natalea Regina Elisabetta Nessuno si immaginava che il video di Natale’anno scorso, con la regina Elisabetta vestita di rosso e la foto, sulla scrivania, insieme a Filippo, sarebbe stato l’ultimo per la sovrana. Il mondo era ignaro del significato profondo di ...