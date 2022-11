Manovra | Meloni a giornalisti | ' non si presenta legge bilancio in pochi minuti'

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov (Adnkronos) - "Unadinon siin 4". Botta e risposta di Giorgiacon la ipresenti alla conferenza stampa sullaapprovata nella notte dal Cdm. Dopo una introduzione, la premier ha risposto ad un primo blocco di domande ma poi ha chiesto di poter andare per rispettare un appuntamento esterno. I cronisti hanno protestato, chiedendo di poter fare altre domande. "Non mi pare si possa dire che non siamo disponibili. Mi ricordo che in altre situazioni siete stati molto meno assertivi, disponibili -ha spiegato la-. Mi dite di tagliare l'introduzione? Ma questa è unadi, penso che nessuno si aspetti che presentiamo una ...

Lo ha detto il premier Giorgiain conferenza stampa, illustrando i contenuti dellaapprovata nella notte.Sono passate poche ore dalla fine del Consiglio dei Ministri chiuso a tarda serata in cui il governo ha approvato laeconomica per il 2023, la prima con la firma di Giorgiaed è con ...Il reddito di cittadinanza, misura che non si discosta molto dalle misure presenti in grande parte dei paesi europei, ha dato ossigeno a chi non l’aveva.È con le lacrime agli occhi che il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ricorda Roberto Maroni in conferenza stampa sulla manovra, chiamandolo amichevolmente "Bobo". Il bonus rinnovato in ...