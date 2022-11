Manovra | Fratoianni | ' conferenza stampa non è un' adunata | alle domande si risponde'

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov (Adnkronos) - "In una democrazia i politici, soprattutto se sono in quel momento esponenti del potere o delle Istituzioni, hanno il dovere di accettare e ‘sopportare' ledella. E se il governo, di qualunque colore sia, organizza unatale deve essere e non un'". Lo dice il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola, parlamentare dell'anza Verdi-Sinistra. “Il siparietto della presidente Meloni con alcuni giornalisti stamani la dice lunga sul tipo dirgia che alberga nei nuovi governanti...", aggiunge.

