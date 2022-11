L' industria degli eventi si da appuntamento a Roma | Pratibus ospita la Live Communication Week e i BEA

Il Sole 24 ORE

...e il mondo della moda) e i due premi - Best Event Awards Italia (19esima edizione) e Best Event Awards World (17esima edizione) targati ADC Group - da sempre punto di riferimento dell'......e il supporto durante la ricerca di potenziali partner grazie a contatti in ogni, in ogni ... Questo, nonostante lo stipendioitaliani sia inferiore, spesso di quasi 1.200 franchi. Un ... Sugar tax, l’industria delle bibite apprezza il rinvio e spera nell’annullamento Testata giornalistica regolarmente depositata al tribunale di Grosseto al nr. 939 registro stampa 1/00. Quotidiano.Nel terzo trimestre il sistema manifatturiero lombardo resiste nonostante inflazione e guerra. Buzzella (Confindustria) avverte: «Nei prossimi mesi a rischio la competitività» ...