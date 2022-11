La Rappresentante di Lista | “Il nostro queer pop per andare oltre” In scena la festa della fine del mondo

(Di martedì 22 novembre 2022) Prendendo in prestito un termine dal dibattito molto attuale sull’identità sessuale, “amiamo parlare dipop, che vuol direi confini, sempre più sfumati, dei generi. Continuando ad avere un affaccio sul mainstream ma restando, comunque, una band con un forte carattere di indipendenza”. Ecco come si presenta Ladi, ovvero il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che sta girando l’Italia con le ultime date del “My Mamma – Tour Club 2022” (il 22 novembre a Firenze e il 23 novembre a Napoli), a conclusione di un 2022 d’oro. Infatti, dopo la partecipazione a Sanremo 2022, il brano “Ciao Ciao” è stato certificato Triplo Disco di Platino, mentre l’ultimo album “My Mamma” è stato certificato Disco d’Oro. InLa ...

Come la cantante Veronica Lucchesi, del duo Ladi, che a Sanremo 2021 ha esibito i suoi cespuglietti ascellari provocatoriamente dipinti di fucsia, per passare un colpo di ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Sono operativi già da diversi anni ma il gruppo de Ladiha conquistato solo nel 2021 la ribalta mainstream con la partecipazione a Sanremo. Per molti versi controversa, vista la loro storia musicale, la presenza su quel palcoscenico ...Il principale partito che rappresenta la minoranza serba in Kosovo, Lista Srpska, ha deciso di far dimettere sindaci, consiglieri, parlamentari, giudici, procuratori, personale giudiziario e agenti di ...Brani di lotta e di denuncia nella scaletta de La Rappresentante di Lista, che questa sera accenderà il Fabrique di Milano Sono operativi già da diversi anni ma il gruppo de La Rappresentante di Lista ...