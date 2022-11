(Di martedì 22 novembre 2022) Nella prima serata di ieri, lunedì 212022, è andata in onda anche la nuova e 18esimadelVip 7. Il reality di Alfonso Signorini è tornato a distanza di una settimana con l’unico appuntamento previsto fino al prossimo anno. Cosa è successo? Chi invece è iltra coloro che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo ilsuccesso del primo appuntamento di stagione, con protagonista la Castagna Cuneo IGP, ... A presentarne le caratteristiche sarà Edoardo Donadio, titolare, insieme alGabriele, del ...Daniele Dal Moro è stato ricoverato d'urgenza. Ieri il concorrente delVip è sparito dai radar e, una volta tornato, ha confidato di essere andato in ospedale. Dopo la diretta, l'ex tronista si è scagliato contro Edoardo Donnamaria , reo di aver preso le ...Concorrente di corsa in ospedale. La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7, ha messo pepe tra i concorrenti, al punto che nella notte ci sono state varie discussioni. Il primo a sfogarsi e mo ...Grande Fratello Vip 7, nominati e preferito 18a puntata del 21 novembre: nessun eliminato, si vota ancora per il preferito.