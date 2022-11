Gf Vip | Taylor Mega hot | «Sesso con Giaele? Certo | girava mezza nuda | ora è una nonna»

Mega (ex di Alberto e Giaele) ospite nella Casa Covid al GF, Alfonso Signorini : 'A portarlo nella casa i nuovi arrivati, non facciamo caccia alle streghe'. Ecco come stanno i vipponi GF ...Mega (ex di Alberto e Giaele) ospite nella Casa GF, Antonino confuso Dopo i baci infuocati sotto le coperte tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli è calato il gelo. Ad affrontare la ...Nonostante siano passate numerose settimane, prosegue senza sosta la soap dedicata al matrimonio libero di Giaele. Questa volta ad aggiungersi alla storia è Taylor Mega - nonché una cara amica della V ...Taylor Mega al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla sua migliore amica Giaele De Donà, con cui ha un rapporto speciale ...