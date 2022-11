Enzo Coppola | dall’Italia alla Spagna “perché si vive meglio”

Leggi su fmag

(Di martedì 22 novembre 2022) Sono passati più di trent’anni da quando nelle sale cinematografiche italiane arrivò “Ricomincio da tre” e un Massimo Troisi geniale fissò in maniera cristallina il pregiudizio sul napoletano fuori dai suoi confini. “Emigrante?“. E non basterà rispondere no a tutti quelli che incrocerà sul suo cammino durante tutta la pellicola,fine si rassegnerà al dato di fatto che chi si allontana dall’ombra del Vesuvio lo fa per motivi economici, per necessità e non per scelta.è un giovane imprenditore ormai trasferitosi a Valencia, in. “Il 95 percento delle persone pensa, sbagliando, che tutte le persone si trasferiscono per esigenze economiche. Nulla di più sbagliato“. Può spiegarci da quanto tempo è ine di cosa si occupa la sua attività?“Vivo in...