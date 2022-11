È una guerra mondiale unilaterale Parla il Nobel Yunus

(Di martedì 22 novembre 2022) L’economista e banchiere bengalese Muhammad, ideatore del microcredito moderno e premioper la pace nel 2006, ha partecipato alcuni giorni fa al Global Social Business Summit a Torino, nello spazio eventi La Centrale della Nuvola Lavazza. Ha riunito intorno a sé la comunitàdel social business per l’annuale evento da lui fondato nel 2009, per la prima volta in Italia. Presenti rappresentati di circa 45 Paesi del mondo e una cinquantina di organizzazioni internazionali – strutture di social business, Ong, università e aziende – con oltre 300 imprenditori sociali dai cinque continenti, che animeranno la due giorni insieme ad altri 150 partecipanti fra esponenti della politica e dell’economia globale, manager pubblici e privati, studiosi del settore ed esponenti delle istituzioni. Zero disoccupazione, zero povertà e ...

RaiNews

contro i poveri e favori agli evasori. Poco o nulla per il lavoro e la crescita. Dulcis in fundo (si fa per dire...), da dicembre aumentano benzina e gasolio. Èlegge di bilancio che ...A quasi 80 anni dallo sbarco angloamericano, il nostro ricordo va a quelle famiglie che, distrutte dalla, non ebberolapide su cui piangere i propri cari", spiega il presidente dell'... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 271 - Usa, prove crescenti crimini guerra truppe russe - Usa, prove crescenti crimini guerra truppe russe Cantanti, artisti, intellettuali: sono molte le prese di posizione che dall’interno della Federazione, o dall’esterno, sfidano il regime e chiedono la pace. Anche con atti estremi ...Boyle, professore di diritto all'Università dell'Illinois, riguardante la creazione a Stoccarda di un nuovo centro di coordinamento americano per le operazioni di guerra in Ucraina, diretto da un gene ...