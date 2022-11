Dobbiamo davvero difendere la parola “amore”?

(Di martedì 22 novembre 2022) Sono passati sette anni dalla famosa intervista in cui Cristiano Ronaldo, collegato da remoto ma con l’aria distante di un principe sul trono, con un diamante per orecchio e delle cuffie dorate intorno al collo, si alzava e se ne andava perché gli era stato chiesto cosa ne pensasse dello scandalo che stava investendo la Fifa, con una dozzina di dirigenti accusati di corruzione, compreso il presidente Joseph Blatter costretto ad abdicare – uno scandalo che è arrivato fino allo scorso 2021, con Blatter e Platini, ai tempi presidente della Uefa, incriminati per frode dalla giustizia svizzera. Insomma, i vertici del calcio mondiale erano marci e Cristiano Ronaldo rivendicava il proprio diritto alla superficialità, il diritto ad avere come priorità le borse, i tagli di capelli e di chiamare tutto il resto “bullshits”. Che sfacciataggine, abbiamo detto allora. Che arroganza. Che ...

L'Ultimo Uomo

... oraaspettare che Anselmi venga accontentato, facendogli fare forse il sottosegretario alla presidenza regionale, altrimenti il consigliere non viene a votare il bilancio. E sela ...... e anche se condividiamo la passione e l'emozione della community per il loro ritorno,... In futuro scopriremo seil ritorno di Ryu Hayabusa sia finito nelle mani di PlatinumGames. Qatar 2022, cosa ci dice l'abolizione della fascia "one love" voluta dalla FIFA Il tenore Andrea e i figli Matteo e Virginia cantano insieme nel nuovo disco “A family Christmas”. «Centrale il messaggio di Gesù: auguriamo pace a chi soffre in guerra» ...