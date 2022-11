Concorsi pubblici 2022 | Ministero della Cultura | date | requisiti e prove

(Di martedì 22 novembre 2022)– Ilha pubblicato il documento contenente il nuovo piano assunzioni MIC, che prevede l’inserimento di oltre 6.300 risorse, di cui oltre 800 mediante nuovi bandi di concorso, che usciranno entro il 2023. L’ultimo concorso indetto è finalizzato al reclutamento di 518 funzionari mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le domande di ammissione devono essere trasmesse entro il 9 dicembre. L’iniziativa di reclutamento ha lo scopo di sopperire alla notevole carenza di organico dell’ente. È infatti prevista l’attivazione di nuovi bandi di concorso fino al 2024 e riguardano sia personale non dirigenziale, tra cui funzionari, bibliotecari, archivisti e addetti alla vigilanza, che dirigenti. Il piano dei fabbisogni ...

