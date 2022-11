Ciclismo | Marco Canola | “Ho sofferto tanto | l’UCI non ci ha tutelato Se per fine 2022 non trovo squadra | mi ritiro”

(Di martedì 22 novembre 2022) Perilnon è stato di certo un anno facile. Il vicentino classe 1988, dopo le vicissitudini in seguito al caso Gazprom, è rimasto senzanon riuscendo a trovare una sistemazione alternativa.nelha corso per soli 17 giorni. L’ultima gara è stata la prova su strada del Campionato Italiano lo scorso 26 giugno, corsa nella qualeed altri suoi compagni si sono presentarti con la maglia della Federcon una semplice ed inequivocabile scritta: “WHY”?. Da quel momento in poiha continuato ad allenarsi, seppur scoraggiato, con la speranza di poter tornare in gruppo.come va? “Bene, tutto bene grazie”. Ilè stato un anno difficile per la ...

OA Sport

Il 2022 è stato un anno difficile per la situazione della Gazprom. Grazie alla Nazionale Italiana sei comunque riuscito a fare qualche gara, anche se poche. Come stai vivendo questi mesi 'Da marzo, ...Otto anni nelprofessionistico da corridore, altri dodici da tecnico, l'amicizia conPantani e il rapporto speciale con la maglia tricolore. Sono questi i tratti fondamentali della carriera di ... Ciclismo, Marco Canola: "Ho sofferto, l'UCI non ci ha tutelato. Se per fine 2022 non trovo squadra, mi ritiro" Pantani, lo spettacolo. A poco meno di un mese dall'evento "Il mio nome è Marco", il Teatro Comunale di Cesenatico è già tutto esaurito. Si pensa già al bis ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...