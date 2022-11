“Cessione Napoli? De Laurentiis ha un’idea!” | il giornalista lo rivela in diretta

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 22 novembre 2022) Ciro Venerato,Rai, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio per parlare delle ultime notizie in casa. Di seguito quanto evidenziato:, l’idea di DePresuntadel? “Il Corriere dello Sport è una fonte credibile ed accreditata, le norme vanno sempre certificate, ma parliamo di una fonte importante. Grazie all’ottimo operato della società, ilsi è accreditato ed ha attirato l’attenzione di fondi americani, è una squadra epica senza nessun debito. Sicuramente ci sono tante multianzionali propense a possibili partnership con una realtà così positiva come il club azzurro. Ma Denon credo sia intenzionato a cedere la ...