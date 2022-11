Campione olimpico e ora mondiale Dell' Aquila bissa l' oro di Tokyo - Sport - quotidiano net

Vito ha sbaragliato la concorrenza, eliminando l'idolo di casa Plaza Hernandez e in finale il coreano Jun ...L'invitato speciale è Eraldo Peccid'Italia nel 1976 e in granata per 6 stagioni. Sarà ... ma in passato è stato un grande sportivo, oroa squadre nella sciabola alle Olimpiadi di ...Il pallone non meritava di vivere tutto questo. L’inizio della competizione ha confermato i timori di chi fin dall’inizio è stato critico verso l’assegnazione a questo Paese: scelta elitaria ...Il campione olimpico, ospite del circuito della Formula 1, ha postato un video di un allenamento al sole di Abu Dhabi. E lo sprint è come sempre irresistibile ...