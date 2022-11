Calcio | Mondiali 2022 Zlatko Dali? | “Le aspettative sono alte | sappiamo quanto valiamo”

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) Tra le squadre pronte a fare il loro esordio aididi Qatarc’è la Croazia, impegnata domani alle 11.00 contro l’insidiosa formazione del Marocco. Grande attesa dunque per la finalista del 2018, inserita in un gruppo in cui si saranno anche Belgio e Canada. Oggi ha parlato in conferenza stampa il C.T.?. Queste le sue parole, come riportate dal media croato 24sata: “Abbiamo provato a sfruttare questo breve periodo per abituarci al tempo, al clima e alle condizioni che ci aspettano.molto soddisfatto, i ragazzi hanno svolto il loro lavoro al massimo epronti per la partita. Avevo qualche dubbio per la formazione ma per domani ho scelto il meglio in termini di velocità, agilità, energia ed esperienza”. In un Mondiale che ha già ...