BUBINO LIVE SHOW | L’ULTIMA SFIDA DEL SABATO SERA | I MONDIALI E TALE E QUALE SHOW

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 22 novembre 2022) Oggi, martedì 22 novembre alle ore 14.00, Niki conduce il secondo speciale di “– Sotto le Feste”, una collana di episodi per trattare ancora le tematiche salienti della televisione. Niki e la straordinaria community diBlog discuteranno ladeltra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales. Verrà commentato e analizzato l’andamento del pubblico nel corso dellata di, con una riflessione finale su cosa cambiare e cosa no di Tu Si Que Vlaes. Spazio anche aiin Qatar, con discussione dei riscontro e gradimento del pubblico. Verrà fatto anche un focus sull’Auditel e sulla destrutturazione del monopolio e duopolio radio televisivo. Per concludere ...