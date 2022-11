Bomba in MotoGP | Marc Marquez in ducati | rivelazione dell’ex manager

(Di martedì 22 novembre 2022) Una notizia che girava da qualche settimana è stata confermata proprio dall’exdi, ecco quando avverrà il passaggio inPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Le voci sul futuro disi susseguono dalla fine del motomondiale, questa volta però qualche conferma in più è arrivata proprio da Alzamora, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

MOW

Unache a detta sua è rimasta comunque spettacolare, anche se a cambiare devono essere gli occhi di chi la guarda.... quindi forcella Öhlins Smart Electronic Control (SE - C) NPX da 43 mm, ammortizzatore posteriore TT - 36, freni Brembo, aerodinamica ispirata allae quelladel motore 4 cilindri da ... Pecco Bagnaia non è il migliore! Jorge Lorenzo a bomba anche su Valentino Rossi! Una MotoGP che a detta sua è rimasta comunque spettacolare, anche se a cambiare devono essere gli occhi di chi la guarda. I protagonisti, ormai, sono altri e hanno altre storie e inevitabilmente il ...Um bom dia para a Ducati e Aprilia, com Marini a liderar e Oliveira nos primeiros 4 entre Viñales e Espargaró, mas já há rumores de descontentamento vindos do lado da Honda ...