Argentina-Arabia Saudita | programma e telecronisti Rai Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 22 novembre 2022) Ile isulla Rai di, match valido per la prima giornata della fase a gironi deidi. La Seleccion, tra le favorite per vincere il trofeo, fa il proprio esordio in questa rassegna iridata contro la formazione mediorientale che di certo non è considerata tra le più insidiose. Tutto pronto alle ore 11 di martedì 22 novembre, chi riuscirà ad avere la meglio a Doha?sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni. SportFace.