A Venezia torna l’Acqua Granda | marea a 173 cm | la terza più alta nella storia Ma il Mose ha protetto la città

(Di martedì 22 novembre 2022) Annunciata da alcuni giorni, è arrivata aun’altra Acqua, anche se inferiore a quella devastante del 12 novembre 2019 che aveva raggiunto i 189 centimetri sul medio mare. Eppure, a 173 centimetri, è lapiùdi sempre. Non ci fosse il, seppure non ancora ultimato e collaudato, lasarebbe stata devastata, con danni incalcolabili. Invece a Punta della Salute, dove è installato l’igrometro di riferimento per il centro storico, lasi è fermata a 62 centimetri, un metro e 10 centimetri al di sotto del livello registrato in mare. Non ci fossero le paratie in vetro inaugurate da pochi giorni, anche la Basilica di San Marco, con i suoi preziosissimi mosaici, sarebbe finita in a mollo. Il mare ha fatto paura per tutta la notte, anche ...