Una nuova perturbazione porta piogge | temporali e neve 

Leggi su agi

(Di lunedì 21 novembre 2022) AGI - Condizioni meteo al momento stabili in Italia, con qualche residuo fenomeno sulle regioni meridionali. Ma nelle prossime ore unsi avvicinerà al Mediterraneondo un'intensa fase di maltempo. A prevederlo sono gli esperti del Centro Meteo Italiano, secondo cui il vortice depressionario porteràma anche neve su Alpi e Appennino, accompagnato da un generale calo termico. Già da oggi pomeriggio è prevista nuvolosità in aumento al nord, con debolisulla Liguria orientale. In serata ulteriore peggioramento con precipitazioni sparse che nella notte potrebbero diventaree nubifragi. Nuvole in aumento anche al centro conin serata a partire dai settori tirrenici; al sud e sulle isole ...