(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – “Questosarà pericoloso per ladidiin. La devastante crisi energetica, l’aggravarsi dell’emergenza di salute mentale, i vincoli all’accesso umanitario e ildi infezioni virali renderanno” la stagione fredda “un arduo banco di prova per il sistema sanitario e per il popolo ucraino, ma anche per il mondo e il suo impegno a sostegno del Paese” alle prese con il conflitto con la Russia. E’ ‘Guerra deve finire prima che sistema sanitario e salute popolazione vengano ulteriormente compromessi”e, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa, che aggiunge: “La salute dellenon può essere tenuta in ostaggio”. Il Paese, ribadisce, oggi “sta affrontando una crisi termica, ...

Adnkronos

Nell'edizione 2022, dalla copertina gialla e blu come la bandiera, il contributo del ... ma nella società dell'e della minaccia permanenti", dice. "Un mondo, quello contemporaneo, non ...Uliveti devastati con rami spezzati e chiome danneggiate, serre scoperchiate,per le semine dei cereali e ortaggi e frutta a rischio dai carciofi al radicchio, dai ...della guerra ine ... Ucraina, allarme Oms: "Inverno a rischio vita per milioni di persone" (Adnkronos) – “Questo inverno sarà pericoloso per la vita di milioni di persone in Ucraina. La devastante crisi energetica, l’aggravarsi dell’emergenza di salute mentale, i vincoli all’accesso umanita ...La nazionale di Southgate parte fortissima: decisivi, soprattutto, i due più giovani in rosa. Bellingham apre le marcature, Saka ne segna due In rete anche Sterling (suo il 3-0 a fine primo tempo) più ...