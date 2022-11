(Di lunedì 21 novembre 2022) Le forze curde hanno risposto questa mattina ai raid aerei lanciati nel weekend dallasulle milizie in Siria ed Iran – nell’ambito dell’operazione denominata «Spada ad artiglio»: le forze curde hanno risposto lanciando cinquesu Karkamis, un villaggio turco a ridosso delcon la Siria. Tre civili hanno perso la vita, e altri sei sono rimasti feriti, ha riferito il ministero dell’Interno di Ankara, Suleyman Soylu. tra leci sarebbero anche un insegnante e un minorenne. Al Jazeera riporta che ihanno colpito, tra le altre cose, un camion e due edifici residenziali. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, sarebbero invece35 i morti – e 40 i feriti – provocati dai bombardamenti condotti negli ultimi due giorni dall’esercito turco. Al ...

Ong: 35 morti in raid turchi contro la Siria approfondimento Attentato a Istanbul, cos'è il PKK e perché laaccusa i curdi I bombardamenti siriani di queste ore sono laagli ...Al riguardo, giunta la notizia dellacurda, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ... "La Russia e gli Usa sanno che lapuò portare avanti operazioni militari di questo tipo ... Turchia, la risposta dei curdi: 5 razzi oltre il confine, almeno 3 vittime. E Erdogan ora minaccia l'invio di truppe di terra Continua a salire il bilancio delle vittime e dei feriti di un attacco missilistico in territorio turco Sale a tre il numero delle persone che hanno perso la vita per un attacco con razzi sparati da f ...Farhad Shami, portavoce delle Forze democratiche siriane, denuncia su Twitter la morte di un giornalista durante l’attacco: “L’occupazione turca sta prendendo di mira i giornalisti, cercando di ...