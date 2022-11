“Subito in confessionale” GF Vip 7 | Edoardo Tavassi ha paura | sa quello che sta per succedere

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 novembre 2022)è uno degli ultimi concorrenti ad essere entrato al GF Vip esi è fatto notare per la sua ironia e per la sua schiettezza. Il pubblico lo ricorda bene per la sua recente partecipazione all’Isola dei Famosi e in molti lo hanno etichettato come il vincitore morale dell’ultima edizione del reality condotto da Ilary Blasi. E nella casa più spiata d’Italiaha portato sorrisi e spensieratezza in un gruppo che appariva spento. Di recente ha avuto uno scontro con Oriana Marzoli e l’ha accusata di essere superficiale e di puntare a fidanzarsi esclusivamente per far parlare di sé. “Hai scelto l’uomo facendo la conta, guardi solo chi ha gli addominali – l’ha attaccata l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi – Preferisco essere brutto e intelligente che come te”. “Hai capito ...