Ruud Krol non ha dubbi su Kim | “Ho notato una cosa su di lui”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ha preso parola l’ex leggenda del calcio olandese e del Napoli,. Ha parlato alla radio ufficiale della SSC Napoli quest’oggi e, di fronte ad alcune domande, si è esposto su un difensore che gli piace e non poco, nella difesa dei partenopei. Parliamo di Kim Min-Jae e dell’impatto che ha avuto nel corso di questa prima parte di stagione in Serie A e al Napoli, giocando da protagonista assoluto anche le gare di Champions League. Ora è impegnato con la sua Corea ai Mondiali e, ai microfoni proprio di Radio Kiss Kiss, ha parlato, delle prestazioni in azzurro di Kim: “Si è integrato alla grande a Napoli e non va dimenticato che lui veniva da un calcio diverso in Turchia, per cui se sbaglia qual, va compreso”. Kim Min Jae Napoli (Getty Images)...