Roma | Karsdorp assente anche oggi a Trigoria | niente tournée

(Di lunedì 21 novembre 2022)Ricknon si è presentato a. Domenica pomeriggio in occasione della ripresa dei lavori l’olandese non aveva risposto alla convocazione. Appare quindi sempre più insanabile la frattura con Josè Mourinho che, pur senza fare nomi, dopo il pareggio col Sassuolo aveva parlato di un giocatore con un “atteggiamento non professionale”. Per Karsdrp. La squadra giallorossa decollerà alla volta del Giappone domani, martedì 22 novembre. Due le amichevoli in programma: contro il Nagoya Grampus al Toyota Stadium il 25 novembre, mentre il 28 novembre spazio al test contro lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium. SportFace.